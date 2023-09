Tutto in una notte. L'idea Davy Klaassen all'Inter prende forma e matura nello spazio di poche ore, quelle che passano dal match valido per i preliminari di Europa League tra Ajax e Ludogorets del 31 agosto scorso e lo sbarco a Milano. Il retroscena è raccontato da Gianluca Di Marzio per Grand Hotel Calciomercato: la dirigenza nerazzurra si propone di vedere la partita per 45 minuti allo scopo di analizzare al meglio l'olandese, schierato titolare. "A dirla tutta, l'Inter per Klaassen si era già informata poche ore prima: un solo anno di contratto rimasto e la disponibilità dell'Ajax a liberarlo a zero, a patto che i nerazzurri coprano l'intero ingaggio (intorno ai 3 milioni lordi - 1.7 netti). Contro il Ludogorets, l'Ajax perde 0-1, ma passa comunque grazie al 4-1 dell'andata. E Klaassen convince Inzaghi", si legge. A partita finita, scatta il blitz con accordo trovato nella notte. E alle sette di mattina del primo settembre Klaassen è già sul jet, in volo per Milano.

