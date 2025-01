Ma quanto è costato effettivamente Josep Martinez all'Inter? Tanto si è parlato in merito all'esborso economico che i nerazzurri hanno dovuto sostenere per strappare al Genoa il portiere spagnolo, che però sin qui ha visto pochissimo il campo, giocando solo la partita di Coppa Italia contro l'Udinese, rimanendo per il resto in panchina vista l'inscalfibilità di Yann Sommer. Oggi, dal bilancio del club rossoblu al 30 giugno 2024, Calcio e Finanza estrapola quelle che sono state le somme incassate per l'ex Lipsia e per Mateo Retegui, passato all'Atalanta.

Nel dettaglio, Martinez è stato ceduto all'Inter per un corrispettivo fisso di circa Euro 13,2 milioni più IVA, permettendo al Grifone di realizzare una plusvalenza di poco superiore a 11 milioni di Euro; per l'attaccante italo-argentino, invece, il Genoa ha incassato 20,9 milioni con conseguente plusvalenza di poco superiore a 7 milioni di Euro.

