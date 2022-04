Vittoria convincente per l'Inter che regola con autorità lo Spezia al Picco mandando un segnale fortissimo alle altre pretendenti allo Scudetto. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport dopo la partita:

Che definizione dai di questo risultato?

"Io penso che sia stata una vittoria di maturità e lucidità. Sapevamo che non era semplice, abbiamo fatto un primo tempo un po' bloccato. Probabilmente i dieci minuti del secondo tempo non mi sono piaciuti, abbiamo concesso quell'occasione al pronti via. Ma abbiamo ottenuto una vittoria importante per il nostro cammino".

Dentro Sanchez e Lautaro e la risolvono. Quanta forza dà?

"Penso sia importante. Oggi per la prima volta dopo tanto tempo avevo tutta la rosa a disposizione. Ho scelto due attaccanti, poi ne ho fatti entrare altri due e poi c'è Caicedo che sta meglio nell'ultimo mese. Ogni volta devo fare le scelte migliori".

L'Inter ha segnato più gol su cross. A febbraio però non era successo, è la presenza costante in area che vi ha portato ad essere più forte la squadra più forte d'Italia?

"Ci piace andare in verticale, abbiamo creato nelle ultime tre partite vinte ma anche quando non siamo riusciti a vincere creavamo tantissime occasioni. Ora abbiamo fatto tre vittorie, normale che dà fiducia per questo ultimo mese di partite impegnative".

Oggi si sono visti due attacchi molto diversi. Troverai un punto di sintesi tra questi due attacchi oppure ti piace l'idea di stancare gli avversari e colpire?

"Io penso che siano tutti compatibili tra loro. Dzeko e Lautaro hanno giocato a lungo insieme, Correa ha fatto buonissime cose prima di fermarsi. Ogni volta cercherò di scegliere la coppia più funzionale. Sanchez e Lautaro hanno fanno benissimo, ma anche Dzeko e Correa hanno fatto benissimo per 60 minuti".