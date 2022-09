Cosa c'era nella sua esultaza? "Volevamo tornare a vincere. Siamo l'Inter e abbiamo l'obbligo sempre di vincere. Il Bayern è fortissimo, non era semplice preparare questo match in due giorni, ma mi ha fatto piacere vedere la squadra giocare così unita".

Dove ti porteranno queste scelte sui portieri?

"Onana si sapeva fosse forte, ma vedendolo allenare ho capito che lo è ancora di più. Poi lui sa che Handanovic è il titolare, valuterò di volta in volta. Come cambio i giocatori, ci sarà alternanza in porta. Poi Handanovic è di qualità e lo ha dimostrato in tutti questi anni".

Cosa significa questo successo?

"Le vittorie danno autostima. Abbiamo 12 punti e stiamo crescendo, sia nei singoli che come squadra".

Che partite ha fatto Lautaro?

"Bravo, come tutti. Nel primo tempo non abbiamo portato palle pulite a lui e a Dzeko, mentre nella ripresa ci siamo riusciti meglio. Poi ho optato per far uscire Edin mettendo Correa per non stravolgere. Lauti molto determinato".

Ora la Champions con il Viktoria Plzen.

"Noi e il Napoli non siamo stati fortunatissimi con il calendario. A Plzen trasferta difficile e insidiosa".