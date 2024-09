Un punto decisamente guadagnato per l'Inter, che torna a casa dall'Etihad Stadium con uno 0-0 prezioso nel suo debutto in Champions League. Applausi per la squadra di Simone Inzaghi a fine partita, legittimi perché comunque i nerazzurri hanno disputato un'egregia partita, attenta in fase difensiva quando c'è stato da contenere le iniziative dei padroni di casa che hanno sfondato solo poche volte e senza creare dei pericoli seri a Yann Sommer. Anzi, volendo le occasioni più promettenti sono proprio dell'Inter, che con un po' di attenzione e fortuna in più avrebbe potuto centrare anche il bersaglio grosso. Ma alla fine, Inzaghi può solo sorridere per quanto visto stasera.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-INTER 0-0

MANCHESTER CITY: 31 Ederson; 82 Lewis, 3 Dias, 25 Akanji, 24 Gvardiol; 16 Rodri; 26 Savinho (46' 47 Foden), 20 B. Silva (82' 11 Doku), 17 De Bruyne (46' 19 Gundogan), 10 Grealish; 9 Haaland.

In panchina: 18 Ortega, 33 Carson, 2 Walker, 5 Stones, 8 Kovacic, 27 Nunes, 87 McAtee.

Allenatore: Josep Guardiola.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (74' 28 Pavard), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (74' 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu (82' 16 Frattesi), 7 Zielinski (65' 22 Mkhitaryan), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (65' 10 Lautaro Martinez), 99 Taremi.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 21 Asllani.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE). Assistenti: Beig - Söderkvist (SWE). Quarto ufficiale: Ladebäck (SWE). VAR: Van Boekel (NED). Assistente VAR: De Burgos (ESP).

Note

Ammoniti: Ruben Dias (M)

Corner: 4-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

95' - FISCHIA NYBERG, RIEN NE VA PLUS ALL'ETIHAD STADIUM! OTTIMO 0-0 PER L'INTER CHE TORNA A CASA DAL CAMPO DEL MANCHESTER CITY CON UN BUON PUNTO E QUALCHE RIMPIANTO.

94' - Brivido finale per Sommer con Gundogan che si tuffa di testa sul cross di Doku ma non inquadra la porta.

93' - Grande gesto di Barella in ripiegamento con annesso fallo subito.

90' - Quattro di recupero.

89' - Grande stacco di testa di Calhanoglu che elude la difesa di Acerbi ma colpisce troppo centrale, Sommer blocca.

87' - Tiro angolato ma strozzato di Foden, Sommer c'è.

86' - Barella ripulisce l'area nerazzurra ma non riesce a innescare il contropiede, palla recuperata dal City con tiro di Rodri che finisce fuori.

84' - Gran lancio per Lautaro che prende palla, arriva a ridosso dell'area e cerca il secondo palo: para Ederson.

81' - Alla fine entra Frattesi, che rileva proprio Calhanoglu.

81' - Crampi per Calhanoglu, Frattesi era pronto a entrare ma Inzaghi ora fa scaldare anche Asllani.

80' - Nel City fuori Bernardo Silva, in campo Doku. Qualche problema per Acerbi.

79' - Tiro di Gvardiol, Sommer è attento e respinge. Poi controlla il cross.

76' - Dumfries si invola sulla destra, poi mette un pallone succulento raccolto da Mkhitaryan che calcia altissimo. Gran lancio dalle retrovie per l'olandese.

75' - Punizione di Foden, Akanji colpisce male di testa mandando fuori.

74' - Altri due cambi per Inzaghi: fuori Bisseck e Darmian, dentro Pavard e Dumfries.

74' - Grealish brucia Barella che poi lo ribalta nel contrasto, il pubblico chiede l'ammonizione ma Nyberg non è di questo avviso.

72' - Rodri appoggia per Grealish, il cui tiro è deviato da Darmian in corner.

71' - Fallo netto di Rodri su Mkhitaryan, lo spagnolo chissà perché ha da ridire. Pronto Pavard.

70' - Ancora City: tiro di Gundogan che non inquadra la porta.

69' - Prova il flipper in area il City, la palla arriva a Foden che calcia davanti a Sommer che para a terra.

68' - Fallo di Mkhitaryan, punizione insidiosa per il City. Ma la difesa nerazzurra allontana.

65' - Arrivano i cambi, ad uscire sono Thuram e Zielinski.

63' - Pronti a entrare Lautaro e Mkhitaryan. Barella sbroglia una situazione pericolosa con calma olimpica.

62' - Akanji spazza un cross di Barella, fischi dell'Etihad Stadium per un presunto fallo del 23 nerazzurro.

61' - Attenta e ordinata la difesa dell'Inter, Thuram va a prendersi un fallo.

60' - Darmian riceve da Bisseck poi prova a mettere in mezzo nel vuoto.

58' - Barella lancia un contropiede quattro contro tre, poi perde l'attimo per un lancio in avanti ma guadagna un fallo da Gvardiol.

57' - Carlos Augusto lotta con coraggio con Rodri, ma alla fine lo spagnolo ha la meglio e si porta via la palla.

56' - Zielinski prova un tiro molto complicato da fuori, pallone opinabile che termina lontano dai pali di Ederson.

55' - Bastoni troppo leggero si fa togliere palla, conclusione di Grealish respinta dai difensori.

53' - Taremi lancia a tu per tu con Ederson Darmian, che però stoppa male il primo pallone e poi prova lo scarico per Barella che viene preso controtempo.

52' - E invece il City la gioca bassa, con cross rasoterra anticipato da Carlos Augusto.

51' - Altro calcio franco per i Citizens per fallo di Bastoni, salgono le torri.

51' - Trattenuta di Calhanoglu su Rodri, punizione per il City.

48' - Foden ci prova subito con una conclusione da poco fuori area, il pallone termina sul fondo.

22.03 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.02 - Due i cambi di Guardiola: in campo Gundogan e Foden per De Bruyne e Savinho.

22.01 - Squadre che tornano in campo per l'inizio del secondo tempo. Ci sarà un cambio per il City, visto che Savinho si è accomodato in panchina.

HALFTIME REPORT - È stato un bel primo tempo, dove se c'è una squadra che forse si è fatta leggermente preferire è stata l'Inter che ha creato i presupposti migliori per poter colpire a rete. Il Manchester City ha giocato, quando ha provato ad alzare i ritmi il rock and roll nell'area nerazzurra non è mancato ma sin qui l'impegno messo dai giocatori di Inzaghi è stato eccellente. E alcune chance avrebbero meritato decisamente miglior sorte.

47' pt - Finisce il primo tempo: Manchester City e Inter vanno a riposo sullo 0-0.

46' pt - Taremi trova il pertugio per servire Carlos Augusto, che prova il tiro ma trova l'opposizione di Ederson.

45' - Rientra De Bruyne, ma Gundogan e Foden continuano a scaldarsi.

44' - Problemi per De Bruyne, si scaldano due giocatori.

43' - Altro passaggio di Grealish per De Bruyne, Calhanoglu chiude la strada al belga prima di Sommer.

41' - ANcora un'occasione per Thuram. Ottimo recupero di Darmian che appoggia a Zielinski il cui pallone in mezzo viene raccolto dal francese che con la sua conclusione manda fuori.

40' - Fallo di Akanji su Thuram in uscita, lnter che prova ad uscire.

38' - De Bruyne punta due difensori e prova il cross, palla sporcata da Bastoni e bloccata da Sommer.

37' - Bernardo Silva manca l'appuntamento col pallone sul cross di Grealish. Haaland poi commette fallo su Bastoni, ma bella manvora del City.

36' - Sommer lancia una preghiera al cielo guardando il pallone rasoterra calciato da Haaland: qualcuno guarda in terra e esaudisce le sue richieste, palla fuori.

35' - Savinho apre da destra, Acerbi interviene a spazzare.

33' - Grande cavalcata di Zielinski che porta alta l'Inter dopo una magia, Ruben Dias lo atterra fallosamente e viene ammonito.

31' - Ederson compie una strepitosa parata sul colpo di testa di Thuram, che però era in fuorigioco.

30' - Barella tenta di potenza, respinge Gvardiol Ma Inter che tiene palla e guadagna anche una punizione interessante per fallo di Akanji.

29' - Gvardiol per evitare un corner su una topica di Ederson spazza trovando però Darmian che approfitta di Ederson fuori dai pali e cerca la conclusione dalla distanza, palla che viene mandata in corner.

27' - De Bruyne riceve palla da Grealish decentrato, ma in posizione precaria calcia invece di crossare colpendo l'esterno della rete.

24' - Haaland prova un'acrobazia strana sul cross di De Bruyne, la palla arriva a Savinho che manda in tribuna.

23' - Palla persa di Zielinski che non trova Acerbi, il City riparte portandosi a ridosso dell'area fin quando Bernardo Silva prova a sfondare venendo però fermato da Bisseck.

20' - Calhanoglu dalla distanza, Akanji mette il corpo e manda la palla in corner. Sugli sviluppi, Acerbi prova la torsione ma manda fuori.

19' - Squillo di Haaland. Colpo di testa del norvegese senza molta forza e centrale, Sommer para in presa alta.

18' - Altra occasione per l'Inter con Taremi che attira quattro difensori prima di scaricare su Calhanoglu che calcia male. I nerazzurri provano sempre a punire le disattenzioni della squadra di Guardiola.

16' - Bisseck lancia un bel contropiede servendo Taremi dopo ottimo gesto tecnico di Barella. Conclude Thuram con un tiro sporco che finisce fuori.

14' - Strappo di Haaland, chiuso però da Zielinski.

11' - Accelerazione di De Bruyne che poi non riesce a servire Haaland, Bastoni recupera.

8' - Spunto sulla destra di Savinho, che poi però calcia male col destro: Sommer controlla il pallone.

6' - Buona ripartenza dell'Inter scaturita da una sponda di Thuram, che dopo una combinazione con Taremi calcia debolmente. Ederson blocca.

4' - Palla di Grealish per Haaland in mezzo all'area, ottimo intervento di Bastoni a chiudere sul vichingo.

3' - Bella chiusura di Carlos Augusto su Savinho, poi il nerazzurro perde palla pressato dagli avversari.

21.00 - Calcio d'inizio del match per il Manchester City: PARTITI!

20.59 - Barella e De Bruyne davanti a Nyberg per il sorteggio. Inter col lutto al braccio in memoria di Totò Schillaci.

20.57 - Si sente qualche fischio durante la rassegna delle squadre pre-gara.

20.56 - Manchester City e Inter guadagnano il terreno di gioco.

