Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, si presenta ai microfoni di Sport Mediaset per parlare di questo debutto dei nerazzurri in Coppa Italia contro il Bologna, soffermandosi anche sulle scelte tecniche e sulle intenzioni della sua squadra per il torneo dove sono da due stagioni campioni in carica:

C’è voglia di far bene anche quest’anno?

“Assolutamente. Troviamo un avversario difficile, che sta molto bene e ha una buonissima identità di gioco. Non sarà semplice ma a questa competizione teniamo tanto, vogliamo andare ai quarti”.

Le ha creato qualche problema l’assenza di Sanchez?

“Sicuramente, ma non solo lui. Abbiamo fuori De Vrij, Dumfries, Cuadrado e quindi dietro siamo contati nelle rotazioni. Qualcosa cambierò, anche se l’obiettivo è quello di andare avanti contro una squadra che sta molto bene”.

Che cosa si aspetta dal futuro dell’Inter, in particolare in Champions?

“L’avversario non sarà semplice. Abbiamo visto il calendario, è pieno di partite quindi il nostro obiettivo è pensare a un match alla volta”.

Darà un input sul mercato di gennaio?

“Quello senz’altro. Abbiamo perso Cuadrado che si è dovuto operare, la società è attentissima e sta valutando. Mancano tre partite prima del 2024, poi pianificheremo tutto”.

