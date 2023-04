Vigilia con tante critiche per Simone Inzaghi , visto il cammino in campionato. "Fa parte del nostro mestiere quando non ci sono i risultati ricevere critiche. Mi isolo col mio staff per lavorare sempre meglio e trovare soluzioni. Problemi le hanno avute quasi tutte le squadre giocando così tanto. Ma siamo l'Inter, dobbiamo competere in tutte le competizioni e nonostante le fatiche accumulate vogliamo aggiungere altre gare qualificandoci", la risposta del tecnico parlando ad Amazon Prime nel giorno di Inter-Benfica .

"E' il secondo tempo di una partita importantissima, abbiamo un buon vantaggio ma dobbiamo fare la nostra partita cercando di essere intensi perché troviamo una squadra che corre tanto. Possibilità per Calhanoglu dal 1'? Tante, come per gli attaccanti. Qualche idea in testa ce l'ho ma sono gli ultimi allenamenti a farmi decidere. Chi subentrerà dovrà darci una grande mano come accaduto a Lisbona. Tra Lukaku e Dzeko valutiamo, si stanno alternando come Lautaro e Correa. Le parole d'ordine saranno 'insieme' e 'intensità'. Il Benfica ci creerà problemi ma cercheremo di affrontare la gara nel modo migliore".