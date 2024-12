"Tanta gente non vedeva l'ora che inciampassimo come a Leverkusen ed è stato detto tanto, ma per fortuna questi ragazzi come l’allenatore sentono poco e lavorano tanto". Le parole di Simone Inzaghi a DAZN dopo il prepotente 6-0 della sua Inter sul campo della Lazio non sono passate inosservate. La Gazzetta dello Sport analizza lo sfogo del tecnico nerazzurro, provando ad ipotizzare a chi potesse essere indirizzato.

Tutto nasce, come detto dallo stesso piacentino, dal ko last minute di Leverkusen, con le eccessive critiche arrivate per una prova piatta nell'ambito di un percorso comunque fino a quel momento perfetto in Champions League. E con tante polemiche sulla gestione del turnover. Il 6-0 dell'Olimpico ha dato ragione al Demone che però, secondo la rosea, "con la sua stoccata non mirava solo a qualche commento da salotto tv...". Nel mirino ci sarebbe infatti anche il Napoli e soprattutto Antonio Conte, nell'ultimo periodo scatenato per mettere pressone ai nerazzurri con frasi tipo "L'Inter ha due squadre e tre quarti", "Marotta può dire quello che vuole ma non credo sarebbe contento se non vincesse lo scudetto", "Inter? Ha la squadra più forte del campionato". Ecco perché "le parole di ieri, in qualche modo, sembrano andare anche in direzione Napoli...", chiosa La Gazzetta.

