Simone Inzaghi parla in mixed zone dalla pancia del Civitas Metropolitano non nascondendo la delusione per il risultato maturato sui 180' negli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid.

"C'è delusione per l'essere usciti da questa manifestazione a cui tenevamo tantissimo - dice -. E' normale che il pari preso subito ci ha penalizzato. Ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto, è normale che c'è delusione perché volevamo andare avanti e bisogna fare anche i complimenti all'Atletico che non ha mai mollato ed è stata in partita fino alla fine. Vanno avanti loro, purtroppo. Dobbiamo anche guardare al fatto che l'avversario è di assoluto valore, a noi è mancato un po' di cinismo. Ai supplementari abbiamo fatto meglio noi, ma dovevamo sfruttare meglio le occasioni".