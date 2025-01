Tre punti importanti, che servono per rimanere a contatto col Napoli aspettando il recupero con la Fiorentina, quelli in palio quest’oggi per l’Inter al Via del Mare di Lecce. Arrivato in postazione Sky Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi presenta le scelte tattiche per la sfida con i salentini:

Cosa chiede ai suoi giocatori stasera?

“Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra che sta bene, che nelle ultime sei gare interne ha perso solo contro la Lazio nei minuti finali. Ci siamo preparati nel migliore dei modi”.

Cosa si aspetta da Zielinski e Frattesi?

“Li conosciamo, mercoledì hanno giocato uno spezzone finale di gara dimostrando di volerci essere a tutti i costi. Ci daranno una mano”.

Quanto è difficile giocare sotto pressione col Napoli lì davanti?

“Sono tanti anni che lo facciamo, l’anno scorso c’era la Juventus. Siamo abituati, stanno facendo tutti un ottimo percorso come noi. Sappiamo che febbraio e marzo saranno i mesi decisivi per tutto”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!