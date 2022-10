In un periodo particolarmente delicato per l'Inter, domani arriva la partita contro il Barcellona al Meazza in Champions League. Sfida che potrebbe indirizzare le sorti di entrambe le squadre in ottica qualificazione. Simone Inzaghi è protagonista oggi della conferenza stampa pre-gara al Suning Training Centre. A seguire le sue parole.

Come sta Lautaro? Può giocare dall'inizio?

"Stamattina ha fatto un esame e non è stato evidenziato nulla. Ha chiuso la gara affaticato, farà un allenamento parziale. Devo parlare coi medici e vedremo le sue condizioni. Non ci saranno Brozovic e Lukaku, sono da valutare Lautaro e Gagliardini".

Come si esce da questo momento?

"Per quel che ci siamo detti, ieri è stato un allenamento più intenso per chi non ha giocato e defaticante per gli altri. Analizzeremo la gara con la Roma e poi andremo nel particolare per il Barcellona. Veniamo da un momento difficile per i risultati. A mio parere abbiamo fatto una buona gara purtroppo condita dagli episodi dei gol subiti. In campo avremmo meritato altro ma è un momento in cui dobbiamo fare di più".

Come si riaccende la scintilla di entusiasmo e concentrazione?

"Con vittorie e risultati. Domani è una grande opportunità, incontriamo una squadra fortissima, una delle migliori in Europa che a Monaco e ha perso immeritatamente. Hanno qualità altissime in tutti i reparti. Dovremo fare una partita di corsa, determinazione. Se ne esce con le vittorie, avremmo potuto cominciare sabato ma il risultato non ci ha dato ragione".

Dopo il Barcellona ci sono tante partite. Come sta la squadra e come stanno i sudamericani?

"Valuteremo Lautaro, Correa sta bene. Avremo undici partite, una ogni tre giorni. Spero di poter avere la rosa al completo. Abbiamo avuto qualche problemino, Brozovic e Lukaku non ci saranno per qualche tempo ma abbiamo altri giocatori su cui poggiare".

Il fatto di avere problemi in campionato può essere uno stimolo in Champions?

"Il Barcellona è fortissimo, è una delle squadre che fa il miglior calcio in Europa. Sappiamo che impotanza ha la partita, la classifica è aperta. Il girone è proibitivo ma siamo l'Inter e cercheremo di giocarcela con tutte le nostre forze".