Questa sera a Striscia la notizia (programma televisivo che andrà in onda su Canale 5 alle ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Simone Inzaghi per lo scudetto sfumato nella lotta a distanza con il Milan: "Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti" ammette sorridente l’allenatore dell'Inter, che poi assicura la permanenza anche per la prossima stagione: "Rimango certamente".