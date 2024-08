Sconfitta in amichevole per l'Inter contro l'Al-Ittihad all'U-Power Stadium di Monza. Un ko che non scalfisce di certo la preparazione dei nerazzurri verso l'esordio in campionato in programma sabato 17 agosto al Ferraris contro il Genoa. Di seguito le parole di Simone Inzaghi nel post-partita odierno: “Siamo partiti bene creando molto. Dopo il gol avremmo potuto sicuramente fare meglio ma abbiamo perso le distanze e un po' di lucidità e soprattutto non abbiamo alzato il ritmo. Sappiamo che dobbiamo migliorare e sappiamo anche dove dobbiamo farlo. Nulla che mi sorprende in questo inizio di stagione: tutte amichevoli sono tappe di avvicinamento alla gara del 17 agosto a Genova. Quest'anno è una preparazione differente, più difficile a causa di tutti gli arrivi scaglionati, ma tutti i ragazzi stanno avendo un ottimo atteggiamento", ha concluso il tecnico del Biscione.