A Roma, nel Salone d'Onore del CONI, va in scena la cerimonia per la consegna del 'Premio Manlio Scopigno'. Tra i premiati c'è anche Simone Inzaghi, eletto come miglior allenatore Serie A: "Fa sempre piacere ricevere questo premio. Ho avuto fortuna di vincerlo come Bigica quando allenavo la Primavera e ora con la prima squadra - esordisce nel suo intervento dal palco il tecnico dell'Inter campione d'Italia, come raccolto da TMW -. È un premio intitolato a due persone importanti, Manlio Scopigno non lo conosco ma ho visto le immagini dei tempi del Cagliari".

"Oggi - ricorda Inzaghi - sarebbe stato il compleanno di Maestrelli, ho visto il figlio e un ricordo va a lui. Pensando a Felice Pulici penso inevitabilmente alla mia carriera da calciatore, nel ’99 sono arrivato alla Lazio ed era dirigente con Governato, due persone straordinarie. Felice Pulici è stato importantissimo per la mia carriera, ero un giovane ragazzo che arrivava da Piacenza e mi ha aiutato. Condivido questo premio con tutto il mio staff, con i giocatori e con la società che mi ha permesso di vincere questo riconoscimento".

