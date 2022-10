Smaltita l'adrenalina per la vittoria last second di Firenze, per l'Inter è arrivato il momento decisivo in Champions League. Domani i nerazzurri ospiteranno al Meazza il Viktoria Plzen e un successo permetterà loro di qualificarsi matematicamente agli ottavi della competizione. Come al solito, Simone Inzaghi è protagonista al Suning Training Centre della conferenza stampa pre-partita. A seguire le sue dichiarazioni.

Quanto sarebbe importante andare agli ottavi? Nel processo di crescita c'è da sistemare la fase difensiva?

"Una squadra come la nostra, coi difensori che abbiamo e la fase di non possesso che abbiamo mostrato anche l'anno scorso, bisogna crescere. La fase difensiva riguarda tutta la squadra. Domani sappiamo che abbiamo fatto quattro partite nel migliore dei modi, ma questa è una finalissima. Siamo in un girone molto più difficile dell'anno scorso. Sappiamo che ci serve la qualificazione domani perché a Monaco sarebbe molto complicata".

Lukaku verrà convocato?

"Se conferma l'allenamento degli ultimi giorni verrà convocato. Sta lavorando con entusiasmo e voglia. Manca l'allenamento di oggi ma è in netta ripresa ed è importantissimo per noi. Una grave perdita per due mesi, ma in questo periodo a livello offensivo abbiamo sempre fatto bene, anche se si può sempre migliorare. Con lui speriamo di farlo ulteriormente".