Se il calcio fosse scienza esatta domani, dopo le ultime prestazioni, dovremmo vedere l'Inter migliore. "Purtroppo non lo è. Al di là di qualche errore e qualche infortunio la squadra è rimasta sempre in partita. Ho avuto scelte limitate, in mezzo e in attacco ho avuto defezioni. Domani però non bisogna guardare nulla, ma solo l'importanza del match".

C'è un segreto per fare in modo che l'Inter giochi come contro Napoli o Barcellona? "Dipende dagli avversari che incontri, per l'impatto nel 2023 sono più che soddisfatto. Sono state 4 partite diverse, ne abbiamo vinte 3 e pareggiata una. Tolta Monza sarebbe stato percorso netto".

Come arriva l'Inter a questa partita? Come si gioca in questa finale? "Sappiamo l'importanza del match, per di più è un derby in finale. Ho letto che è accaduto solo due volte nella storia. Cercheremo di fare una grande gara, è il primo trofeo stagionale e vogliamo fare bene".

Domani al King Fahd Stadium di Riyad, calcio d'inizio alle 20 ora italiana, Inter e Milan si sfideranno in gara secca per conquistare la Supercoppa italiana. Come da programma, alla vigilia del match Simone Inzaghi , allenatore nerazzurro, risponde alle domande dei giornalisti presenti sul posto nella consueta conferenza stampa pre-partita. A seguire le sue parole.

La partita di domani vale solo la coppa o può condizionare il resto della stagione?

"Condizionerà, se ne parlerà nei giorni successivi. L'anno scorso dopo la vittoria sulla Juventus eravamo in campo dopo 3 giorni. Se n'è parlato solo per due giorni e mezzo ma com'è giusto che sia tre giorni dopo si parlava dello 0-0 di Bergamo, quando si poteva fare meglio. Non dobbiamo fare tabelle, l'unico pensiero è il Milan. Partita che stiamo preparando nel modo migliore, la mia squadra dovrà fare corse per i compagni, unico modo per non avere rimpianti".

Ultimamente entrambe le squadre soffrono in difesa.

"Io penso alla mia, affronteremo attaccanti di assoluto valore. Dovremo lavorare di squadra, quando si subisce gol o no si parla sbagliando solo dei difensori. La fase difensiva la fa tutto il gruppo, così si vincono partite importanti".

Cosa rende speciale questo derby a Riad?

"Un derby è sempre speciale, è raro che si giochi in finale. Sarà ancora più speciale".

FcIN - Come sta Lukaku? Può partire titolare?

"Ieri si è allenato parzialmente in gruppo. La speranza è che possa lavorare senza dolore, cosa che dopo Parma non è successa. Ieri ha fatto un lavoro parziale, oggi vedremo. Ma se non recuperasse per domani abbiamo speranza per l'Empoli. L'auspicio è che possa lavorare senza avvertire dolore, per noi è un plusvalore che non abbiamo ancora potuto avere".

Se domani vinci raggiungi Lippi e Capello per numero di finali vinte, l'anno scorso due finali e due vittorie. Qual è il segreto?

"Ho avuto la fortuna sia da calciatore sia da allenatore di giocare tante finali, ne ho perse ma ne ho anche vinte di più. Sono partite a sé con tanti momenti all'interno, la squadra dovrà gestirli. Il mio augurio è che la squadra stia sempre in partita. Il Milan lo si conosce, ha grandissime qualità, sa costruire e ripartire, è una squadra evoluta e sta facendo bene in campionato come l'Inter. Purtroppo il Napoli sta facendo numeri mai visti prima. Il Milan ha fatto bene in Champions, poi è arrivata l'eliminazione in Coppa Italia che può capitare con tante partite ravvicinate"

Ti preoccupa la crisi del Milan? Giocherà Darmian?

"Le finali sono partite a sé, bisognerà commettere zero errori, correre, giocare con intensità. Darmian sta facendo bene, grandissima risorsa per noi ma nel ruolo Dumfries sta crescendo, sta superando il problemino avuto al Mondiale. Ho qualche dubbio che risolverò come sempre".

Ti stai stancando della crociata di Sacchi?

"Ognuno è libero di esprimere il proprio giudizio senza problemi. Secondo me sono i diretti interessati che devono capire quando, come e chi ascoltare".