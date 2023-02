Un pari deludente, in una serata che cominciava con ben altre aspettative e si conclude con l'Inter che esce da Marassi con le pive nel sacco: uno 0-0 che lascia tanto amaro in bocca ai nerazzurri che falliscono due obiettivi (accorciare sul Napoli e allungare sul gruppetto dietro) in un colpo solo. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport:

Venticinque tiri in porta senza segnare, come è possibile? Forse è mancata cattiveria.

"Sicuramente. C'è delusione, volevamo vincere e non abbiamo sottovalutato il match giocando con ordine. Il risultato doveva essere diverso per quanto creato, ci penalizza".

Lo Scudetto è andato?

"Dobbiamo guardare noi stessi. Venivamo da tre vittorie consecutive senza prendere gol, c'erano ottimi segnali. Il risultato ci delude tantissimo come giusto che sia ma abbiamo trovato una Samp organizzata che ha corso tanto e ci ha chiuso gli spazi. Noi dovevamo essere più bravi nell'ultimo passaggio e nella finalizzazione".

Problema di atteggiamento o la squadra sembra nervosa?

"Dovevamo finalizzare meglio, sicuramente. Nessuna parata di Audero? C'è stata quella su Acerbi... Ma a parte quello c'è delusione per i tre punti mancati; tanti tifosi erano venuti a incitarci. Mi prendo la prestazione ma non posso essere contento, dovevamo chiudere il primo tempo in vantaggio".