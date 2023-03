Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, presenta così per DAZN la sfida contro la Juventus e le scelte di formazione fatte, partendo da Romelu Lukaku titolare: "Bisogna fare quotidianamente delle scelte. Sta bene, si è preparato bene come gli altri. Lui e Lautaro cominceranno con tantissima fiducia, poi gli altri come Dzeko ci daranno una mano in corsa".

Un vantaggio non vedere Di Maria dall'inizio?

"Penso alla mia squadra. La Juve ha tantissime armi come le abbiamo noi, veniamo entrambe da un tour de force importante e cercheremo di fare del nostro meglio".