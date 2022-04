La vittoria della Juve serviva all'Inter per riprendere il cammino. Una sferzata psicologica? "Senz'altro, ci serviva un successo contro un avversario molto forte. Oggi partita difficile che dovremo approcciare bene fin dal principio".

Quanto pesa il rientro di De Vrij?

"Sappiamo tutti quanto sia importante per noi, ma ne abbiamo fatto a meno come di tanti altri. Il singolo non mi preoccupa, mi interessa la squadra che poi deve interpretare al meglio le partite".

Cosa si aspetta da Correa oggi?

"Lui è un giocatre che conosco molto bene, quando non ha avuto problemi è sempre stato un nostro valore aggiunto. Il doppio infortunio lo ha rallentanto, ora sta bene e oggi ha una grandissima opportunità".