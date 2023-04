Le sofferenze e le delusioni del campionato si prendono una pausa, domani l'Inter torna a giocare in Champions League e lo farà al Meazza contro il Benfica, ritorno dei quarti di finale. Il 2-0 dell'andata al Da Luz è un buon vantaggio, ma non può essere una scusa per sbagliare atteggiamento. Simone Inzaghi, al fianco di Matteo Darmian, analizza la partita nel corso della conferenza della vigilia.

Che partita dovrà fare l'Inter?

"E' il secondo tempo di una partita importantissima, complicata, in cui partiamo con un vantaggio. Dovremo venirne a capo tutti assieme sapendo che potremmo essere nelle prime quattro d'Europa e sarebbe un grande traguardo".

Cosa chiedi a te stesso e alla squadra per questo ultimo mese?

"Sappiamo quel che è stato, è inutile riparlarne. Sappiamo del nostro percorso nelle coppe e che in campionato non siamo dove volevamo. Ora il focus è il Benfica, abbiamo un vantaggio non da gestire ma bisogna fare una grande partita contro un grande avversario in flessione per risultati ma non per occasioni. Contro di noi e nelle altre due perse in campionato ha giocato in linea con quello che è il Benfica".

La situazione di incertezza è una spiegazione o un alibi?

"Dobbiamo essere bravi a isolarsi da quel che accade intorno. Ne abbiamo diversi in scadenza ma li vedo lavorare bene quotidianamente. Fa parte del calcio essere criticati, in bilico o in scadenza. Dobbiamo essere bravi, testa fredda e pensare alla prossima".

Pensa di cambiare qualcosa rispetto all'andata?

"Veniamo da una sconfitta in casa in campionato che ci ha rallentato ma è il passato. Dobbiamo essere focalizzati sul Benfica, sappiamo che abbiamo un vantaggio ma avremo una partita importante e difficile. Bisognerà essere bravi insieme, coi nostri tifosi. Intensi. Il Benfica corre molto, copre bene il campo. Dovremo renderlo meno pericoloso. Ripeto, ha creato molto anche nelle gare appena perse".