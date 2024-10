Dalla sala conferenze dello Stadion Wankdorf di Berna, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, si presenta ai cronisti presenti per la presentazione del match di domani contro lo Young Boys, valido per la terza giornata della League Phase di Champions League. Così il mister nerazzurro si pronuncia sulla sfida contro i gialloneri nelle parole riportate dall’inviato di FcInterNews.it.

Quali sono i rischi di questa partita? C'è il pericolo di pensare alla Juve?

"No, sappiamo di andare di gara in gara. Lo Young Boys ha avuto qualche problema all'inizio ma domenica ha battuto il Lucerna, bisognerà fare molta attenzione".

Gli infortuni hanno cambiato la logica delle rotazioni? E Zielinski può partire dall'inizio?

"Abbiamo avuto un problema con Asllani venerdì, poi Calhanoglu domenica, quindi le rotazioni a metà campo sono limitate. Per Zielinski le sensazioni sono buone ma devo fare valutazioni dall'allenamento di oggi".

Cosa cambia giocare sul sintetico?

"Cambia, è chiaro che non è uguale. Abbiamo deciso di cambiare abitudini cercando di abituarci al campo in un'ora prestando attenzione allo Young Boys che è una squadra che merita attenzione".

Bastoni dall'inizio?

"Sto valutando per lui e per Dimarco".

Che sensazioni ti lascia la vittoria di Roma?

"Da quando sono qui abbiamo sempre vinto a Roma, anche se l'anno scorso abbiamo sofferto di più. Domenica abbiamo vinto giocando in condizioni difficili, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Vincere con 3-4 gol di scarto sempre è difficile, avevamo una Roma di qualità davanti; mi sono preso una vittoria importante che deve farci proseguire nella striscia di sette partite in 20 giorni pur avendo problematiche da risolvere il più presto possibile".

Lanciare un ragazzo della Primavera è il suo prossimo step?

"I ragazzi devono metterci del loro. Io e mio fratello da calciatori abbiamo fatto la gavetta in Serie C prima di giocare in Serie A. I ragazzi devono fare così, alla Lazio ne ho lanciati tanti, all'Inter meno ma spero di poterne lanciare alcuni. Berenbruch e Aidoo hanno meritato di essere qui".

Barella play o pensa a qualcosa di diverso?

"Sono contento di quello che ha fatto a Roma, come di quello che ha fatto l'anno scorso a Lecce o a Udine. Domani chiaramente uno tra lui e Zielinski giocherà lì in mezzo, per il polacco farò delle valutazioni. Poi giocherà Frattesi e qualcun altro entrerà".

Come vede Yann Sommer?

"Rimane più tempo ad allenarsi con noi, il che aiuta. Di lui posso parlare solo che bene, è un grandissimo portiere che ho voluto fortemente ma anche un grandissimo uomo che cerca sempre di aiutare i compagni. L'Inter ha preso un grandissimo uomo oltre che portiere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!