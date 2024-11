"Vittoria importante, strameritata perché la squadra ha fatto un ottimo primo tempo, nel quale abbiamo sbagliato 2-3 occasioni clamorose. A inizio ripresa ci hanno creato dei problemi, poi ci siamo sistemati. Abbiamo fattto l'1-0, ma ci è mancato il cinismo: non si può arrivare alla fine con appena un gol di scarto. Onore al Venezia, ma non c'è nulla da dire sulla vittoria dell'Inter". Così Simone Inzaghi, commentando in conferenza stampa la vittoria dei nerazzurri contro i lagunari.

Ti aspettavi una partita più facile?

"No, assolutamente. Le partite di Serie A sono tutte così. Il campionato è equilibrato, siamo tutte lì. Ci sarà da lavorare ancora di più, ancora più forte. Abbiamo recuperato Calhanoglu, speriamo di ritrovare al 100% Acerbi e di riavere Carlos Augusto dopo la sosta: serviranno tutti visti i tanti impegni ravvicinati".

Terzo clean sheet nelle ultime quattro, ma davanti si sbagliano troppi gol.

"Stasera sì, ma avevamo fatto 3 gol a Empoli e 4 contro la Juve: siamo il secondo migliore attacco dopo l'Atalanta. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, stiamo lavorando tanto".

Il -1 dal Napoli che valore ha? Bastoni cosa ha avuto?

"Bastoni ha avuto un principio di crampi, ho fatto subito il cambio con Bisseck ma non ha avuto problemi. In classifica siamo tutti lì, lo avevo detto alla vigilia che sarebbe stato un campionato equilibrato. Abbiamo visto anche stasera che le partite rimangono aperte fino al recupero, se non fai il raddoppio".

Pavard in campo fino alla fine da ammonito.

"Pavard stava facendo un ottimo primo tempo, ha preso una ammonizione che non c'era. Ma era riposato e concentrato, sereno, poi ha grande esperienza internazionale e ho preferito tenerlo dentro".

Spalletti era qui a San Siro, vi siete chiariti dopo quello che era successo?

"Sì, ci eravamo sentiti. L'ho intravisto prima della gara, ci siamo salutati, ma non ci sono problemi con Luciano. C'è sempre stato un buon rapporto sin dai tempi in cui ci sfidavamo nei derby di Roma".

