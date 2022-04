L'Inter torna finalmente alla vittoria e lo fa nel migliore dei luoghi possibili: tra le mura dell'Allianz Stadium contro un'indemoniata Juventus che stritola a lungo i nerazzurri senza però riuscire a ferirli. Finisce 1-0 per la squadra di Inzaghi a Torino, un risultato che dà ai campioni d'Italia una linfa vitale che sembrava quasi smarrita. Che vittoria è stata questa? A rispondere è l'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi in conferenza stampa: "La squadra ha fatto una partita molto intelligente. Siamo stati in partita bene. Nel primo tempo c’è stata quella traversa dove sicuramente c'è fallo su Handanovic, nel secondo tempo c'è stata quell'incursione di Zakaria, non dimentichiamoci che giocavamo contro una squadra fortissima. Nel secondo tempo abbiamo avuto due tre situazioni come il tiro di Correa o di Perisic, dove probabilmente potevamo fare qualcosa in più. È una tappa fondamentale in questo momento in cui inseguiamo Milan e Napoli. Ma mancano ancora otto partite e il cammino è ancora lungo per tutti".