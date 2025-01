Tolto il primo asterisco, l'Inter ora si trova a -3 dal Napoli capolista con una partita in meno. Conseguenza del 2-2 con il Bologna che Simone Inzaghi analizza così in conferenza stampa: "Non siamo per niente contenti, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno giocato contro un avversario di valore. Il Bologna ha fatto un'ottima gara, è una squadra organizzata. I ragazzi hanno messo in campo un'ottima prestazione, poi dovremo valutare tutte le cose. Abbiamo avuto tante occasioni, quella di Thuram e Taremi. Dovevamo fare meglio anche sui loro gol, soprattutto sul 2-2 abbiamo concesso un gol troppo semplice. A parte i primi 15-20', dove l'approccio non è stato il solito, ho visto un'ottima squadra. Abbiamo creato i presupposti per fare il terzo".

Il mercato dell'Inter deve essere diverso?

"Noi parliamo sempre con la società, che è sempre attenta. Ora abbiamo delle difficoltà perché nell'ultimo periodo abbiamo avuto problemi dietro, in questo inzio di gennaio in mezzo. Ci sono due infortunati e Frattesi che si trascina dietro un problema. Su 11 ne ho cambiati solo 2 rispetto a Venezia, il Bologna 8. Ora stiamo cercando di velocizzare i recuperi".

Cosa è successo con Italiano?

"No, c'è un grande rapporto con Vincenzo (ride ndr). Parlavamo della palla messa fuori da Pavard... C'è grande rispetto, nervosismo c'è stato alla fine. Avevo paura di qualche squalifica per proteste nel finale. Possono sbagliare tutti, noi allenatori e anche gli arbitri, come successo oggi e a Riyad".

Cosa manca a Taremi?

"Secondo me è entrato molto bene, si è creato due occasioni che poteva finalizzare meglio. Ma ha dato una mano alla squadra, aveva fatto bene a Venezia e a Riyad. E' un ragazzo disponibile, deve andare a casa con la coscienza tranquilla".

Per Italiano, l'arbitro ha sbagliato a non fischiare il fallo di Bastoni: cosa ne pensa? E il mercato?

"Abbiamo delle linee guida, abbiamo dirigenti attivi che monitorano tutto. Abbiamo fuori dei giocatori che non ci permettono le rotazioni complete, abbiamo preso ultimamente giovani e meno giovani come Taremi. Quanto all'arbitro, avete visto tutti. L'unico ammonito sono stato io, salterò la prossima"



Come sta Pavard?

"Ha recuperato bene, ha fatto due spezzoni, devo valutare se farlo partire dal 1' con l'Empoli".