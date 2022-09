Niente da fare per l'Inter contro i campioni di Germania del Bayern Monaco: la squadra di casa incassa un 2-0 che mette subito in salita la cavalcata europea. Di seguito l'analisi dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi in conferenza stampa.

Perché la panchina di Barella?

“È stata una scelta. Ho deciso di dargli un turno di riposo, sta convivendo anche con un problemino da inizio stagione ma è un generoso e vuole sempre giocare. Stasera lo volevo risparmiare, poi sull’1-0 stavo per inserirlo, poi abbiamo preso il 2-0 e ho deciso di farlo risposare. Sabato credo rientrerà”.

Momento particolare. Qual è il tuo stato d’animo e da cosa si può ripartire per non disperdere quanto fatto lo scorso anno?

“Bisogna ripartire. Questa sera abbiamo fatto i primi 20 minuti contratti dopo la gara di sabato. Poi l'unica disattenzione che abbiamo fatto nel primo tempo ci ha portato a subire un gol per errori nostri. Sané ha fatto un grandissimo gol. Nel secondo tempo potevamo pareggiarla per quanto creato, ma abbiamo sbagliato troppe rifiniture che loro non hanno sbagliato, la differenza sta lì. Stesse parate di Neuer e Onana, però perdiamo 2-0. Volevamo fare meglio ma abbiamo incontrato la squadra più in forma d’Europa. Potevamo fare di più ma chiaramente il Bayern è un avversario molto, molto scomodo”.