L'Inter chiude il ciclo di partite prima della sosta pareggiando 1-1 col Napoli. Un risultato che, visto lo svolgimento della partita, lascia un po' di amarezza a Simone Inzaghi che analizza così la partita di San Siro in conferenza stampa:

Che valutazione dai a questo risultato?

"Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti a tutti perché se li sono meritati. Siamo stati intensi contro un avversario forte, che ha dimostrato il suo valore anche stasera. Siamo andati in crescendo, non concedendo nulla dopo l'1-0; abbiamo pareggiato e il secondo tempo è stato dominio totale, con tante situazioni per fare gol e due pali presi. Devo scindere il risultato dalla prestazione, ho fatto i complimenti alla squadra perché venivamo anche dalla gara con l'Arsenal".

Cosa farà la differenza in questa classifica corta al vertice?

"Bisognerà tenere la continuità delle ultime dieci partite, abbiamo sbagliato solo una gara nelle ultime 16 (il derby, ndr). I ragazzi sono stati molto bravi perché non avevamo rotazioni profonde, siamo stati bravi. Continuiamo così migliorando col lavoro, la gara di stasera mi conforta molto".

Il gol subito da angolo dopo gli zero concessi con l'Arsenal che aveva tirato 14 volte dalla bandierina.

"La differenza è che dovevamo prestare più attenzione. E' stata una palla deviata, dovevamo essere più attenti. La squadra è rimasta concentrata per 95', dovevamo fare meglio in quell'occasione".

La condizione sta migliorando? Il risultato ti lascia l'amaro in bocca?

"Mi rimane l'amaro in bocca per la prestazione, avremmo meritato la vittoria contro una squadra che è meritatamente prima in classifica. Siamo andati in crescendo, tante squadre che hanno giocato in Champions in settimana hanno avuto problemi. Ma vedendo il lavoro degli ultimi 2 giorni ero tranquillo".

Hai sentito Conte sull'arbitro? Si è lamentato del protocollo VAR.

"Non ho nulla da commentare, Antonio ha parlato per se stesso. A volte, il VAR dà e a volte toglie. Dobbiamo dare una mano all'arbitro... Può capitare che sbaglino, stanno facendo del loro meglio".

La classifica corta è una cosa inedita.

"L'ho detto alla vigilia che sarebbe stato un campionato molto equilibrato, sta venendo fuori quello che avevo previsto. Ci sono sei squadre in due punti, servirà avere continuità e non avere infortuni. Speriamo che i ragazzi tornino dalle Nazionali nel migliore dei modi, ritroveremo anche Carlos Augusto che ci è mancato tanto".

