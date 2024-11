Dopo le prime interviste mediatiche, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, arriva per commentare coi cronisti presenti, tra i quali l’inviato di FcInterNews.it, l’esito della sfida contro l’Arsenal.

FcIN – Il fatto di giocare così bassi era preventivato o figlio dello sviluppo della partita?

"Per lo sviluppo del match, con certi avversari ci può stare. L'Arsenal ti prende con tutta la squadra quando ti difendi basso, abbiamo concesso troppi corner dove loro sono micidiali. Abbiamo però battuto una grandissima squadra, che ha dimostrato di essere un top club che col Manchester City sta facendo grandi duelli in Premier".

Hai fatto le rotazioni vincendo, dimostrando che si può vincere in tanti modi e con difensori baluardi come Bisseck. Una squadra che può vincere anche così.

"Questa è una squadra completa, abbiamo avuto qualche problema con qualche giocatore. Abbiamo speso tanto con tante partite in venti giorni, abbiamo avuto bisogno di cambiare. Se avessi avuto Calhanoglu, Zielinski, Acerbi, le rotazioni sarebbero state più ampie. Senza di loro ho portato Barella a giocare tanto, ha sempre giocato dall'inizio fino a stasera. Ci sono poi degli strumenti che ti fanno capire quando un giocatore deve tirare il fiato. Abbiamo pedalato tanto, manca ancora una partita e dobbiamo recuperare tanto dopo un match molto dispendioso contro una grandissima squadra che ti fa dare tanto. Faccio ancora i complimenti ai ragazzi e li farò ancora domani, l'Arsenal è avversario di grandissimo valore".

L'Inter è la squadra con più clean sheet in Europa da quando la guidi, segnale anche per il campionato dove ne vuoi di più.

"Sicuramente, e i ragazzi ne sono consapevoli. Stasera è stata una serata da ricordare con i tifosi che ci hanno incitato fino al 95esimo. Quattro partite senza gol è un dato importante per il prosieguo della competizione".

Calhanoglu tolto per il Napoli?

"Era affaticato. non aveva problemi particolari. A Venezia ha fatto mezz'ora, stasera di più ed era stanco perché i nostri hanno speso tantissimo. Ho cambiato le mezzali perché hanno fatto un grandissimo lavoro. Asllani è stato bravissimo, ci ha dato una grande mano come tutti. Non era facile entrare in una partita così dopo non aver fatto contrasti per 13 giorni".

L'attenzione difensiva vista stasera si è vista raramente in campionato, è una buona notizia.

"Sì, ma nelle ultime otto partite abbiamo vinto sette volte. Le squadre vogliono metterci sempre in difficoltà, sappiamo cosa abbiamo fatto bene in queste prime 15 partite. Sappiamo che è difficile giocare così tanto, è mio dovere scegliere nel modo migliore. Stasera sono stato bravo perché ho vinto, forse con un altro risultato non sarei stato bravo, ma devo scegliere sempre per il bene dell'Inter".

Partita della consacrazione di Bisseck?

"Per me è fortissimo, il problema è che qui ci sono difensori altrettanto forti. Ma ha giocato con City e Arsenal e negli ultimi due giorni ha avuto un problema al costato, ha giocato fasciato e lunedì non si è allenato. Bravissimi i medici a rimettermelo a posto, aveva la borsa del ghiaccio a fine primo tempo ma non ha mollato niente. Stasera sono stati bravissimi tutti".

