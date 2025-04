Dopo le interviste mediatiche, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, arriva nella sala conferenze del Dall’Ara per un ulteriore commento di questo match perso all'ultimo respiro contro il Bologna. Queste le sue parole che FcInterNews.it vi riporta grazie al proprio inviato:

FcIN - Sulla partita ha pesato solo la stanchezza per la Champions o c'è dell'altro?

"Partita equiilibrata, con due squadre che si sono ribattute colpo su colpo. Due occasioni con Carlos Augusto e Ndoye, poi non ricordo altre occasioni. Nel secondo tempo potevamo sviluppare molto meglio le circostanze, prima dell'episodio che ci ha condannati. Ma il campionato non finisce a Bologna, se analizzata bene può essere una spinta".

Deluso più dal risultato o dalla prova?

"La prestazione mi è piaciuta. Pensavo si potesse soffrire di più ma i ragazzi mi sono piaciuti. Sono dispiaciuto per l'ultimo episodio a 15 secondi dalla fine, abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra di assoluto valore che aveva perso solo col Verona qui".

Giocare in casa contro Milan e Roma può aiutare?

"Assolutamente. Ringrazio i tifosi venuti qui a Pasqua e quelli che erano a casa. Alla fine c'è stato nervosismo e non li abbiamo potuti salutare come meritavano. Oggi sono venuti in tanti".

Bisseck non è stato perfetto sul gol. Dopo la Nazionale ha fatto qualche errore di troppo, c'è qualche problema?

"Penso che la rimessa dalla quale è nato il gol non doveva esserci, una prima era stata battuta 12 metri più avanti e per questo i ragazzi erano nervosi. Ma non deve essere un alibi: sull'ultima rimessa l'errore è della squadra che doveva posizionarsi bene e quella palla doveva essere respinta nel modo giusto perché potevamo prendere un punto con una squadra di assoluto valore".

Quanto sono mancati Dumfries e Thuram? E come stanno?

"Siamo abituati, ci avrebbero aiutati ma tante volte abbiamo giocato bene senza giocatori importanti. Dobbiamo analizzare la partita, non ho potuto farlo ora perché siamo delusi e anche nervosi. Questa sconfitta può darci una spinta per il finale".

