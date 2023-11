Parla anche in conferenza stampa il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi che analizza così l'1-1 di oggi contro la Juventus all'Allianz Stadium: "C'è l'amaro in bocca per il gol che abbiamo concesso, sono contento però perché la squadra è rimasta in partita e non si è disunita. Lo scorso anno era successo, stavolta siamo rimasti concentrati sapendo che fare gol alla Juve non è facile. Abbiamo segnato un gol di grandissima fattura".

Qualcuno non sembrava avere il solito ritmo?

"Non era semplice giocare qui, avevamo qualche defezione importante e qualche giocatore che non era al meglio. A Cuadrado abbiamo chiesto un sacrificio, si è messo a disposizione della squadra. Anche Dumfries è tornato dalla Nazionale non al meglio. Avevamo tre giocatori fuori e due giocatori che hanno stretto i denti perché in questo momento in quel ruolo abbiamo delle difficoltà".

Un commento su Cuadrado?

"È un giocatore che non scopriamo certo adesso, lo abbiamo voluto fortemente. Purtroppo sta combattendo con un problema al tendine che non aveva mai avuto. Sappiamo cosa ci può dare, gli faccio i complimenti perché si è messo a disposizione vista l'importanza della gara. Abbiamo delle difficoltà in quel ruolo e quindi speriamo che le terapie che sta facendo gli facciano passare il dolore che ha".

A Lisbona Cuadrado può essere un'opzione dall'inizio?

"Non lo so, vediamo nei prossimi giorni ma non penso dal 1' perché non ha una partita intera nelle gambe. Abbiamo qualche difficoltà con così tante gare ravvicinate. Avremo Lisbona e poi un'altra trasferta delicata, sapevamo che sarebbe stato molto impegnativo già vedendo il calendario".

Frattesi forse poteva entrare prima?

"Sì, ma avevo i centrocampisti che mi stavano piacendo molto in fase di possesso e non possesso, probabilmente avrei lasciato anche Dimarco un po' di più ma volevo guadagnare centimetri inserendo Carlos Augusto per le palle inattive. Asllani e Frattesi sono entrati un po' dopo, ma per quel po' che hanno giocato mi hanno soddisfatto".