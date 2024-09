"Al di là di Haaland che conosciamo tutti per i numeri e che abbiamo studiato, il City è un insieme di grandissimi giocatori che giocano molto bene a calcio allenati da un grandissimo giocatore. L'Inter ci arriva bene, l'ultima partita dovevamo essere più incisivi nelle occasioni che abbiamo creato e abbiamo giocato a ritmo un po' troppo basso. Ho recuperato quasi tutti, tranne Dimarco e Arnautovic più Buchanan, Correa e Palacios che non possono essere con noi ma c'è fiducia. Sappiamo che dovremo fare una grande gara". Così Simone Inzaghi commenta a Prime la partita che attende questa sera i nerazzurri in casa del Manchester City.

"Lautaro? Tornerà a segnare come ci ha sempre abituati. Non ha fatto preparazione, è arrivato tardi, poi si è dovuto fermare per un contrattempo e non ha potuto giocare la seconda partita. Poi è stato in Argentina per due partite. Avrà tutto il tempo per tornare ad essere il nostro bomber. Gioca dal 1'? Vedremo, ci sono tanti giocatori che devono giocare e dobbiamo dosare le forze. Abbiamo giocato 48 ore fa, ne abbiamo un'altra domenica. Sappiamo che City e Milan in quattro giorni non è male, ma cercheremo di farlo nel migliore dei modi".