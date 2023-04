Il tunnel non sembra avere via d'uscita. Stavolta l'Inter si fa male da sola, fermata da Guillermo Ochoa e incapace di concretizzare tante occasioni fino alla beffa glaciale del cross di Antonio Candreva finito alle spalle di André Onana che vale un 1-1 devastante per la rincorsa ai piazzamenti Champions. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, arriva ai microfoni di DAZN per commentare quanto avvenuto questo pomeriggio all'Arechi:

Le cose girano un po' male ultimamente, ma nel primo tempo sembrava volesse di più dalla squadra. C'è la responsabilità per non averla chiusa?

"Di calcio è difficile parlare stasera. Ma abbiamo visto tutti che la squadra ha fatto una partita importante, la grande pecca è non avere segnato la seconda rete. Paghiamo tanto il fatto di non ammazzare le partite, per questo siamo in difficoltà. Ma l'impegno che ci mettiamo è folle, da allenatore è difficile spiegare questo pareggio dopo tutto quello che abbiamo creato. C'è grande delusione tra staff, società e tifosi che ci hanno incitato fino alla fine: dobbiamo lavorare di più ma sul campo abbiamo messo tutto, sul piano dell'impegno nulla da dire. Commentiamo un 1-1 che ci penalizza e ci dà delusione ma deve darci una spinta per quanto ci attende nei prossimi giorni".

Asllani su tutti, ma anche Correa hanno comunque risposto presente. Dove secondo te è stata pareggiata questa partita?

"Devo rivederla, ma direi che abbiamo interpretato bene la partita. Sul colpo di testa di De Vrij Ochoa la rimette fuori alzandosi, poi pali e traverse... Il problema è non aver fatto il secondo gol, in un momento non semplice per noi perché i risultati migliorano tutto la delusione è forte. Con tante partite ravvicinate dobbiamo essere bravi a lasciare da parte questa partita. Poi, nell'ultimo anno e mezzo non avevo mai visto un gol come quello che abbiamo preso...".