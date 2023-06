Ai microfoni dell'UEFA Champions League Magazine, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi inizia la sua marcia di avvicinamento verso al finale di Istanbul del prossimo 10 giugno contro il Manchester City: "Quello visto in campo è stato un percorso lungo e difficile - ha esordito -, ma è una finale conquistata con pieno merito. È un motivo di grande orgoglio, è tanto tempo che un'italiana non giocava una finale di Champions".

Sulla doppia sfida contro il Porto: "Avevo chiesto alla squadra di stare tutti insieme, bisognava formare un unico blocco. Conoscevo la forza della squadra e dell'allenatore che negli ultimi anni aveva fatto una 'strage' di squadre italiane, le aveva eliminate tutte. Aver fatto due clean sheet con loro ci ha aiutati tantissimo".

Sul Benfica: "A San Siro abbiamo fatto una grande gara, è stato un quarto di finale difficilissimo ma superato con merito".

Si arriva poi al fulcro emotivo di questa stagione, il doppio derby in semifinale con il Milan: "Abbiamo fatto di tutto per arrivare a questa finale - ha ammesso il tecnico nerazzurro -. Sapevamo che sarebbe stata una semifinale diversa rispetto ai quarti e agli ottavi, era un derby e quindi ci sarebbe stato tanto dietro. Abbiamo avuto un approccio straordinario, all'andata abbiamo fatto due gol e potevamo farne ora qualcuno in più. Abbiamo passato il turno con merito, grazie ai ragazzi che hanno avuto la determinazione e la voglia di portare a casa questa finale immensa".

E si arriva poi alla finalissima contro i Citizens: "Non partiremo sicuramente con i favori del pronostico - ha ammesso -, ma il calcio è bello per questi. Incontriamo una delle squadre più forti del mondo, con un allenatore che conosciamo tutti. Tutti insieme abbiamo dimostrato che si può raggiungere tutto, ora dobbiamo coronare tutto quello che abbiamo fatto fin qui con questa finale che sarà molto emozionante da vivere".