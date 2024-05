Non usa i social Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter. Ma un ringraziamento a Steven Zhang era assolutamente dovuto, così tramite il profilo Instagram della moglie, la guida del Biscione ha ringraziato Steven Zhang, pubblicando a corredo le foto insieme a lui durante le celebrazioni dei successi condivisi, ricordando la Coppa Italia, la Supercoppa e ovviamente lo scudetto, ultimo tassello dei trofei che fanno già parte in qualche modo del banco dei ricordi, visto che da oggi l'Inter è in mano a Oaktree. "Thank you Mr. President", il messaggio di saluto pubblicato sul profilo della moglie di Inzaghi.