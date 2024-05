Formazione abbastanza rimaneggiata per Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, che ai microfoni di Sky Sport spiega le scelte tattiche a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Sassuolo.

Com’è cambiata la vita di Inzaghi dopo lo Scudetto?

“Bellissimo momento, abbiamo festeggiato tra noi e con la nostra gente. Siamo felici, era quello che volevamo. Ora mancano queste partite da fare nel migliore dei modi”.

Che stimoli ci sono per queste ultime partite? Record di punti, di clean sheet?

“Al di là dei record, dobbiamo pensare una partita alla volta. C'è un campionato da onorare nel migliore dei modi. Ci sarà spazio per tutti come è giusto che sia. Nonostante le feste ci siamo allenati molto seriamente per preparare questo match nel migliore dei modi in questi tre giorni”.

Tanti cambi ma Mkhitaryan non lo cambi mai?

“Ho fatto scelte ponderate, questi ragazzi sono stati una garanzia per tutto l’anno. Audero ad esempio ha sempre fatto molto bene quando è stato chiamato in causa, a Lecce e con l'Empoli ha giocato partite delicate. Gli altri li conoscete tutti”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!