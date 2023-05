"Non è un derby, ma è il il derby della storia centenaria di questi due club". Parlando a Sportmediaset, Simone Inzaghi non ci gira intorno e fotografa così la doppia sfida con il Milan che deciderà una delle due finaliste di Champions League.

Andata più decisiva del ritorno?

"E' molto importante la gara di domani, dovremo essere bravi a usare la testa perché sappiamo che ci saranno degli imprevisti. E' una partita che si gioca sui 180'".

L'assenza di Leao cambia qualcosa?

"Sappiamo quanto Leao sia importante, conosciamo le sue qualità. Anche se domani giocasse, non stravolgerebbe il nostro piano partita, al massimo potremmo prendere degli accorgimenti".

Hai recuperato Brozovic e Lukaku, due dubbi di formazione che ti porti dietro.

"Ci sono tante partite ravvicinate, mancano ancora due allenamenti... So che dovrà fare delle scelte, in questo momento in attacco e centrocampo ho la possiiblità di scegliere. Mentre sui quinti con l'infortunio di Gosens e in difesa con Skriniar out e D'Ambrosio da valutare, dovremo prendere le scelte migliori. Avrò bisogno di tutti, questo mi fa stare tranquillo".