Grazie alla prodezza di Federico Dimarco l'Inter porta a casa tre punti anche dalla trasferta di Empoli e ribadisce il proprio primato solitario in classifica. Così Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, arrivato ai microfoni di Sky Sport ha commentato quanto visto quest'oggi al Castellani:

Come sta Arnautovic?

"E' la nota negativa della giornata. Chiaramente è un giocatore importante che perderemo per un po' di tempo, spiace perché si era inserito bene nel gruppo".

Che soddisfazione è per lei raggiungere Conte e Herrera?

"Le glorie personali mi interessano poco, mi interessa il gruppo. Affrontavamo una squadra con forti motivazioni e abbiamo fatto un'ottima gara. Dovevamo chiuderla prima avendo sofferto poi quando siamo rimasti in dieci. Dovevamo trovare il 2-0 viste le tante occasioni avute".

Sul tuo carro c'è tanta più gente rispetto a marzo, ti preoccupa?

"No, io sono concentrato sul lavoro. So che i giudizi cambiano di partita in partita, ma sono orgoglioso di guidare l'Inter, so che percorso abbiamo fatto con lo staff in questi due anni. Dobbiamo guardare avanti, sappiamo che ci saranno ora partite molto intense e dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali".

E' possibile che quando vi sentite molto più forti perdete in cattiveria?

"Penso che non sia un problema per l'Inter ma per tutte le squadre, giocando così tanto non è sempre facile rimanere lucidi ma alla squadra oggi non ho nulla da rimproverare. Oggi giocavamo su un campo non semplice ma siamo stati concentrati; dovevamo trovare il gol che sbloccasse la partita per avere meno tensioni, poi nella ripresa abbiamo riattaccato nel migliore dei modi. La rete di Dimarco ci ha agevolati, ma dovevamo trovare il secondo gol perché un calcio piazzato può sempre creare problemi".

Difficile far giocare insieme Frattesi e Barella?

"Assolutamente no, possono farlo senza problemi. Davide negli ultimi dieci giorni ha avuto un piccolo rallentamento per un affaticamento, mi è piaciuto per l'applicazione. Poi Barella ci ha dato una grande mano".

Senza Calhanoglu e Lautaro l'Inter sembra perdere molto oltre al valore dei giocatori.

"Chiaramente sono giocatori importanti, che ci aiutano tantissimo. Ma Calha nell'ultima partita ha riposato, Lautaro oggi ha fatto 65 minuti nel migliore dei modi. Abbiamo tantissime partite, ho giocatori da utilizzare, il turnover deve essere una grandissima soluzione da usare il più possibile".

