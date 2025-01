E' Simone Inzaghi il primo a commentare a caldo la vittoria dell'Inter sul campo dello Sparta Praga, successo che avvicina sensibilmente i campioni d'Italia agli ottavi di finale di Champions League: "Questo è un risultato fatto di grandissime prestazioni, ci manca ancora un punto ma il destino sarà nelle nostre mani - le parole del tecnico nerazzurro a Sky Sport -. Non era scontato questo cammino, l'abbiamo ottenuto con sette partite fatte nel modo giusto, ora ci manca l'ultimio passo. Sono contento della prestazione, siamo sempre stati concentrati su una gara che è stata impegnativa. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono contento per i nostri tifosi che viaggiano ogni due giorni e mezzo per stare al nostro fianco".

E' mancata la cattiveria nel chiudere la partita?

"Diciamo che l'avevamo chiusa, ho rivisto il fuorigioco di Dimarco che è di un tacchetto. Abbiamo creato, dopo il gol di Lauti pensavamo la partita si potesse mettere bene. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e avremmo dovuto segnare il secondo gol perché abbiamo creato tante situazioni".

Siete state sempre attenti, è la cosa più interessante che si è vista stasera.

"Sono d'accordo, servivano determinazione e concentrazione, Loro sono una squadra fisica, siamo stati bravi anche sulle palle inattive. Abbiamo rischiato poco, dove abbiamo rischiato è stato bravo Sommer".

Troppe critiche per Asllani?

"Sono d'accordo, Asllani sta facendo ottime cose, poi ha davanti Calhanoglu nel suo ruolo. Sta lavorando bene, si fa sempre trovare pronto, poi ci può stare sbagliare qualche partita. Non ha mai mollato, si impegna sempre tantissimo. Oggi, senza l'ammonizione, l'avrei lasciato in campo 90' perché lo vedo lucido e centrato. Sa che ha la fiducia mia e della società, ci puntiamo molto".

