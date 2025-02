Dopo la conferenza stampa tenuta nel primo pomeriggio, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, si ferma anche ai microfoni di Sky Sport per presentare in un'intervista singola il derby di domani contro il Milan:

Che tipo di partita sarà?

"Sappiamo cosa è un derby, ne abbiamo fatti tanti con precedenti che prima erano favorevoli a noi e ultimamente sono stati negativi. Ma i precedenti non vanno in campo, sono partite particolari: abbiamo perso meritatamente in campionato ma in Supercoppa dovevamo essere più bravi a reagire agli episodi negativi, come l'errore sul fallo di Kristjan Asllani o l'occasione mancata che avrebbe potuto chiudere la partita. Ma le partite sono da giocare fino alla fine".

La vivete come una rivincita?

"No, rivincita assolutamente no. È una partita molto importante per noi ma ne mancano tantissime. Sappiamo dell'importanza della gara e dei risvolti negativi che possono avere il vincere o il perdere, stiamo cercando di prepararla al meglio in pochi giorni".

Voi venite da un bel momento specie in Champions League, loro arrivano dalla sconfitta di Zagabria. Chi è favorito?

"Ho avuto la fortuna da calciatore e da allenatore di giocare tanti derby a Roma e a Milano. Favoriti alla vigilia è difficile farli, bisognerà chiaramente mettere in campo una grande partita".

Lei ha abituato i tifosi a tanti momenti positivi con l'Inter negli anni. Quest'anno nella prima parte ci sono stati alti e bassi ma sembrate tornati al livello dell'anno scorso. Questo è il miglior momento dell'Inter rapportato alla condizione atletica e mentale?

"Devo dire che in questo momento la squadra sta bene, stiamo recuperando qualche giocatore importante che ci è mancato. In questi cinque mesi la squadra ha avuto una grande continuità che dovremo mettere in campo anche nei restanti quattro mesi".

Calhanoglu è pronto?

"Calhanoglu è pronto come tutti i compagni. Lui e Acerbi hanno fatto ieri il primo allenamento intero dopo tanto tempo. Si sta preparando nel migliore dei modi, domani avremo l'ultimo allenamento poi deciderò la formazione".

Lautaro sembra tornato al top della forma.

"Sì, sta molto bene. Ma stava bene anche un mese fa quando non segnava con questa continuità perché le prestazioni erano molto simili a quelle attuali. La differenza ora è che sta segnando tanto, però come ho detto per noi è il nostro capitano ed è un grandissimo valore aggiunto. Deve continuare in questo modo".

Con Zalewski il mercato sarebbe concluso o qualche altro arrivo le farebbe piacere?

"In questo momento, col derby alle porte, parlare di mercato, insomma... Sono usciti due giocatori giovani che avevano bisogno di giocare e noi abbiamo bisogno perché anche a livello numerico abbiamo difficoltà".

Il derby dell'anno scorso con la vittoria dello Scudetto è stato il suo momento più bello da allenatore?

"Assolutamente sì".

Il suo ex compagno Sergio Conceiçao l'ha fatta arrabbiare con quel sigaro?

"No, mi sono arrabbiato perché avevamo perso chiaramente una partita dove sicuramente negli ultimi venti minuti potevamo fare meglio. Dovevamo essere più bravi a incidere di più nei singoli episodi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!