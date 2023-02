Alla vigilia di Inter-Porto, Simone Inzaghi ha parlato anche ai microfoni di Amazon Prime Video. "Per scegliere la formazione prendo in esame tutto, dalle ultime partite all'avversario che si incontra. Ma è il compito dell'allenatore prendere delle decisioni e io le prenderò sempre per il bene dell'Inter - spiega il tecnico nerazzurro -. Lautaro sempre più leader? In continua crescita, ha una continuità pazzesca già da un anno e mezzo e le vittorie con l'Argentina gli hanno dato ancora più forza e maturità. Tutto questo è un bene per l'Inter. Chance di vittoria in Champions? Ci vuole sempre un percorso. Lo scorso anno giocammo benissimo contro le due che poi andarono in finale; quest'anno penso ai match con Bayern e Barcellona. Partite che ti fanno crescere e che vanno affrontate nel migliore dei modi. Se quindi possiamo vincere? Sì", ammette sorridendo Inzaghi.