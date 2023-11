"Avendo sfiorato la vittoria, con quella reazione, mi prendo le cose buone del secondo tempo. Nel primo tempo dovevamo fare di più, compreso me, abbiamo approcciato in maniera molle". Comincia così l'analisi di Simone Inzaghi ai microfoni di Mediaset Infinity, a margine della partita pazza tra Benfica e Inter terminata 3-3.

Promozione piena per i nuovi?

"Assolutamente sì, ho 20 titolari, posso contare su tutti. Era facile cambiarne 4-5 all'intervallo, ma era colpa della squadra non del singolo. Siamo entrati in campo con un altro spirito, aggiustando qualcosa tatticamente. Col gol di Barella avremmo vinto una gara memorabile".

Ora il Napoli e poi penserete alla Real Sociedad.

"Sappiamo che per il primo posto ce lo giocheremo con la Real, ora abbiamo una gara difficile a Napoli. Cerchiamo di recuperare".

