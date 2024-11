Partita combattuta, dove l’Inter deve rincorrere dopo lo svantaggio di Scott McTominay, trova l’eurogol di Hakan Calhanoglu che però sbaglia anche un calcio di rigore. I nerazzurri non vanno quindi oltre l’1-1 col Napoli, un pareggio che nel complesso va stretto alla squadra di Simone Inzaghi. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN:

Cosa ti ha soddisfatto della partita di stasera?

“Tutto, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Chiaramente se c’era una squadra che doveva vincere era l’Inter, nel secondo tempo non c’è stata partita. Siamo andati sotto su una palla inattiva dove dovevamo essere più attenti ma non ci siamo disuniti. Il Napoli è forte visto dal vero, ma noi non abbiamo concesso nulla; la mia squadra è stata molto brava. Dopo quello che avevamo speso mercoledì sinceramente non mi aspettavo una gara così. Nel secondo tempo avevo voglia di non fare cambi perché siamo stati molto quadrati; di più non potevamo fare, potevamo sfruttare di più le occasioni ma non va dimenticato chi avevamo di fronte e quanto avevamo speso mercoledì. Novantacinque minuti contro un Napoli che sappiamo che qualità abbia, i ragazzi sono stati bravissimi”.

Si vedono meno le combinazioni tra gli attaccanti, ti aspettavi qualcosa in più?

“Avevamo di fronte una grande squadra, ma hanno lavorato tantissimo per i compagni, ci hanno sempre tenuto uniti. Ho fatto i complimenti alla squadra perché è stata bravissima, il risultato non ci soddisfa ma sono molto contento. Ho detto alla vigilia che sarebbe stato un campionato equilibrato e sta venendo fuori ma io sto vedendo una grande Inter. Con l’Arsenal ho visto una squadra dai valori europei, che sono più alti di quelli italiani. Sommer oggi non ha fatto un intervento, abbiamo creato concedendo quasi nulla a una squadra che è prima con merito”.

L’Inter continua a subire gol in campionato, mentre in Champions non prendete mai gol pur subendo tanto. Come ve lo spiegate?

“Chiaramente è un dato sul quale lavoriamo tanto per cancellarlo. Siamo migliorati tanto ultimamente e col lavoro miglioreremo ancora, però le ultime due gare mi lasciano sereno. Siamo sei squadre in un punto (due, ndr) ma c’è grandissima fiducia. Anche fisicamente nel secondo tempo abbiamo fatto bene, non ho fatto cambi perché facevano ciò che volevano. Poi ci sono quei dettagli, come un palo interno o un difensore che tiene in gioco McTominay; ma dobbiamo continuare con questa unità, dovevano essere dieci vittorie in dieci partite. Purtroppo non ce l’abbiamo fatta, cercheremo di migliorarci fermo restando che abbiamo avversari come Arsenal e Napoli che possono crearti difficoltà”.

