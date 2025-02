A poche ore dal calcio d'inizio di Juventus-Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi esprime le sue sensazioni anche ai microfoni di DAZN in un'intervista esclusiva.

Quanto è importante avere una settimana intera per lavorare?

"Senz'altro è stato importante. I giocatori hanno avuto un giorno da riposo, cosa che non succedeva da novembre. Poi abbiamo avuto cinque giorni per lavorare nel modo giusto nel tentativo di fare un'ottima partita".

Come sta Thuram?

"Sente ancora dolore. Per noi è un giocatore importante, vedremo se riusciremo a recuperarlo. In questi giorni ha fatto un lavoro a parte, vedremo se lo recupereremo".

Arnautovic invece sta meglio?

"Si è allenato con la squadra e penso sia disponibile. Rientreranno anche Federico Dimarco e Denzel Dumfries dalla squalifica".

Ha la sensazione che Calhanoglu stia crescendo di condizione?

"Sì. Sappiamo della sua importanza per noi, ha avuto qualche problema di troppo non grave ma che lo ha rallentato però sta lavorando molto bene. Ha fatto spezzoni di partita importanti, sappiamo che la sua condizione salirà".

Si aspettava qualcosa di più dalla Juventus?

"Parliamo di un'ottima squadra che si è rinforzata nel mercato invernale, con un allenatore molto bravo che stimo. Ha avuto dei problemi iniziali dovuti a diversi infortuni ma è una squadra organizzata che viene da tre vittorie consecutive. Ci vorrà una grandissima Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!