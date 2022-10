Handanovic-Onana: nuove gerarchie?

"È una scelta, come ne faccio tantissime ogni giorno. Dubbio risolto stamane come per altri ruoli, a parte l'attacco in cui purtroppo siamo contati. Ma non cambiano le gerarchie, sono solo scelte che ogni allenatore deve compiere".

Chi sarà il regista?

"Inizialmente sarà Asllani con Calhanoglu e Barella mezzali".