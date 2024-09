Raggiunto da DAZN al termine di Monza-Inter, Simone Inzaghi concede la solita analisi a caldo sul match giocato questa sera all'U-Power Stadium, terminato 1-1 con la zampata nel finale di Dumfries che vale almeno un punto: "La squadra ha avuto un buon approccio - esordisce il piacentino -. Nei primi 20' abbiamo creato molto, dovevamo essere bravi a sbloccarla: lo scorso anno era una gara simile, ma l'abbiamo sbloccata subito. Stasera invece non ci siamo riusciti. Poi dopo i primi 20' siamo stati lenti e abbiamo avuto poca qualità nell'ultimo passaggio quando dovevamo tirare, siamo stati meno lucidi. Il Monza si difendeva basso e ha fatto un ottima partita. Nel secondo tempo eravamo lenti, poi quando eravamo con tre attaccanti abbiamo preso questo eurogol. Dovevamo fare meglio, ma Dany Mota ha fatto davvero un grande gol. Mi prendo la reazione, siamo stati bravi a pareggiare e la palla di Frattesi poteva essere quella buona. Siamo dispiaciuti, ma andiamo avanti".

Soddisfatto di Frattesi e Asllani?

"Hanno fatto bene, la squada ha fatto quello che doveva fare. Volevamo la vittoria, ma complimenti al Monza per la partita di spessore: si sono chiusi molto bene".

Nel finale di nuovo il tridente. È una cosa su cui stai lavorando anche per tempi più lunghi?

"L'avevamo già fatto a Genova negli ultimi 25', oggi negli ultimi 20' e gli attaccanti si sono mossi bene. Per loro non è facile giocare contro squadre che si difendono in questo modo".

Come giudichi la prova di Zielinski? Lo vedi anche come regista?

"È una mezzala di qualità e ce ne darà tanta, poi è andato con Frattesi a fare il mediano quando avevamo i tre attaccanti. È rientrato bene dalla Nazionale, il suo ingresso mi ha soddisfatto. Vertice basso? Mi piace mezzala, con Calhanoglu e Asllani siamo coperti in quel ruolo".

Come sta Dimarco?

"Era affaticato sul finale ma avevo finito i cambi, aveva solo crampi. Nessun problema".

