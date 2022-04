"Siamo stati lucidi sempre e non era semplice contro una squadra in salute, in uno stadio che li spingeva parecchio. Una partita normale non sarebbe bastata, una vittoria importante che dà seguito alle ultime due vittorie". Parla così Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN dopo la vittoria preziosissima di La Spezia.

L'Inter attacca con 7 giocatori se ci aggiungiamo Brozovic. Sta nascendo una grande alchimia con Calhanoglu. Ed è arrivato il primo gol.

"Oggi ci marcavano Brozovic a uomo, per cui bisognava fare dei movimenti per liberare altri uomini e spazi. Bravo anche Barella".