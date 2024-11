Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, presenta le scelte di formazione per la partita di questo pomeriggio contro il Verona ai microfoni di DAZN:

Rimane sempre un po’ di timore dopo la sosta?

“Quello è normale che sia così, allenando l’Inter mediamente abbiamo 15-18 giocatori in Nazionale quindi non è semplice allenarsi nel modo giusto. Ho scelto più giocatori che si sono allenati alla Pinetina, quelli che sono rientrati per ultimi lo hanno fatto nelle ultime 48 ore. Li ho visti bene, sappiamo che oggi dobbiamo fare un’ottima partita”.

C’è un ballottaggio tra Zielinski e Asllani?

“No, non c’è mai stato. Asllani è il nostro giocatore in quel ruolo in cui abbiamo tanta fiducia. Quando si è infortunato Calhanoglu lui ha avuto una brutta distorsione al ginocchio ed è rientrato in questa sosta. Ha fatto due partite con la Nazionale ottime, è pronto. Credo molto in lui e farà un’ottima gara”.

Come sta Correa e che voglia ha di spaccare il mondo?

“Penso che se si sia meritato questa opportunità. Sta lavorando bene da luglio, ha tanta concorrenza in attacco ma oggi avrebbe giocato ugualmente perché si è meritato questa chance e se la giocherà nel migliore dei modi”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!