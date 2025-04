Simone Inzaghi a fine partita si presenta ai microfoni di Dazn partendo dal momento di difficoltà della squadra: "In questa settimana veniamo da tre sconfitte che fanno male ma la squadra ci ha provato con grandissima lucidità. Nel primo tempo ha messo il cuore, il gente lo ha visto, una partita persa in casa che era importantissima, bello l'abbraccio finale del pubblico, ci ha fatto piacere al di là della sconfitta. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo l'anima come sempre e avranno sempre la mia riconoscenza. Non siamo abituati a tre sconfitte, parlare di angoli, rimesse, rigori non serve, dobbiamo recuperare energie, tra tre giorni partiamo per Barcellona, non serve guardare alla loro partita di ieri sera per capire che tipo di squadra è, ci andiamo con rispetto ma non con paura".

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

"Dovevamo essere migliori come squadra, abbiamo fatto troppe pressioni individuali, non abbiamo mai pressato di squadra e la Roma ci ha creato qualche problema, In questo momento prendiamo gol sul primo rimpallo fortuito, Soulé è bravo, la Roma ha fatto una grande partita, nel secondo tempo ci abbiamo provato, avremmo mertiato di più ma questo è il calcio. Non abbiamo sfruttate le occasioni per mancanza di lucidità, dovremo ritrovarla perché ci sono ancora partite importanti di campionato e Champions. Dobbiamo reagire a questa settimana in un momento pieno di impegni, un risultato positivo può darti la svolta ma dobbiamo trovarla dentro di noi. Oggi i tifosi hanno capito cosa stanno facendo i ragazzi in questa stagione".

Quale sarà la parte pià complicata in questi tre giorni?

"Ricaricare le energie fisiche e mentali, analizzare oggi dove potevamo fare meglio perché si può sempre migliorare. Ma il secondo tempo è stato fatto con generosità ma parlare di altro ora sarebbe troppo facile per me che sono l'allenatore".

Come stanno Pavard e Thuram?

"Pavard ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra e vedremo nei prossimi giorni, gli si è girata ed era sul lettino, non ci voleva perché è un giocatore per noi importante e ci ha costretto al cambio. Thuram vedremo".