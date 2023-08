Simone Inzaghi è soddisfatto nel dopo Cagliari-Inter ai microfoni di DAZN: "I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo interpretato bene la partita. Avevo chiesto un approccio importante perché avevamo di fronte una neopromossa che aveva fatto bene all'esordio, giocava di fronte al proprio pubblico ma i ragazzi sono stati perfetti".

Quanto sono determinanti gli esterni nel calcio di oggi?

"Sono importantissimi, dipende anxche dal sistema di gioco. Noi abbiamo le mezzali che diventano anche delle mezze punte all'occorrenza".

Il Cagliari è in salute, ma l'Inter è stata perfetta. Thuram è stata una bella sorpresa.

"Sono d'accordo, è stato bravissimo perché è arrivato da 40 giorni, si è messo a lavorare subito seriamente. Giocatore che si è inserito velocemente, capisce il gioco, sa quando attaccare la profondità, quando venire incontro. Sono molto soddisfatto, mi sarebbe piaciuto facesse gol, se lo sarebbe meritato per il lavoro che sta facendo".

E' il miglior Lautaro?

"Lautaro in questi anni è andato sempre in crescendo, ha fatto 27 gol il primo anno, 28 il secondo. E' sempre più responsabilizzato, è in continua crescita, si cala nel nostro calcio".

Lukaku va alla Roma...

"La Roma ha fatto un ottimo acquisto, un grande giocatore per il calcio italiano. Ma io sono soddisfatto dei giocatori che ho, della famiglia Inter e spero possano darci soddisfazioni anche quest'anno".

La senti già come la tua Inter questa?

"Sono due anni che sono all'Inter, sono contento di essere in questa grande società con dei grandissimi tifosi. Sappiamo di avere responsabilità ma abbiamo anche vinto titoli e fatto cose importanti che i nostri tifosi aspettavano da tanto tempo".

Questa Inter è più forte dell'anno scorso?

"Questo è l'augurio, sappiamo di aver perso giocatori importanti, abbiamo cambiato tanto ma per me e il mio staff è una soddisfazione nonostante il cambiamento vedere sempre una squadra organizzata con i propri principi di gioco".