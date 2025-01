Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato della missione spagnola effettuata dall'Inter, che in quel di Valladolid ha monitorato con attenzione le prestazioni del giovane difensore della Sierra Leone Juma Bah (RILEGGI L'ESCLUSIVA), oltre che del classe 2004 Raul Moro, ex giocatore della Lazio oggi in forza ai Pucelanos. Proprio di Bah e Moro, e delle possibili offerte che potrebbero arrivare per i due ragazzi, ha parlato ai microfoni del quotidiano AS il direttore sportivo del Real Valladolid, Domingo Catoira, che ha spiegato: "Più che attirare l'attenzione, magari loro come Lucas Rosa sono sotto i riflettori per il loro profilo calcistico e per la loro età, ma sono convinto che ci siano più giocatori che hanno squadre alle spalle".

Catoria si sofferma poi sulle necessità della sua squadra: "Bisogna vendere alcune figure ogni anno per compensare il budget. Noi, ad esempio, quest'estate abbiamo bisogno di almeno nove milioni di cessioni. Se un club non raggiunge una determinata somma, ciò inciderà negativamente sul bilancio del prossimo anno... Si può anche vendere a maggio e giugno, ma è complesso. Si può vendere fino al 30 giugno, ma quante vendite si verificano tra maggio e giugno? Perché quello che fanno i club è prima coprire i bilanci della stagione e poi, semmai, acquistare nel mese di luglio, il che ha un impatto a lungo termine. Non è così semplice".

Ma quanto potrebbero chiedere per Raul Moro? "Non chiederemo nulla. Quando arrivano le offerte, e non parlo di singoli casi, la società ha il dovere di ascoltare. Ma non per Raúl, per tutti i giocatori. Non sono arrivate offerte specifiche per nessun giocatore, ma sappiamo che arriveranno. Il mercato è all'inizio, penso che in Spagna si muoverà un po' lentamente perché c'è la Copa del Rey e fino all'11 non c'è il campionato, ci sono tante squadre che hanno un eccesso di giocatori, ma li useranno in Coppa e questo condiziona".

