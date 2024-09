Milano vietata ai tifosi della Stella Rossa il prossimo 1° ottobre, giorno della gara di Champions League contro l'Inter. Il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, si legge in una nota di palazzo Diotti, ha infatti deciso "per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica di non permettere ai residenti in Serbia l'acquisto dei biglietti per tutti i settori dello stadio". Con lo stesso provvedimento sono state anche stabilite "l'incedibilità dei titoli d'ingresso" e la "vendita per tutti i settori dello stadio ai soli possessori della tessera di fidelizzazione dell'Inter". La motivazione del blocco della trasferta è dettata dal timore che i rapporti tesissimi tra i Delije, il famigerato gruppo ultras della Crvena Zvezda, e i supporters della Roma possano sfociare in un nuovo episodio di violenza, coi romanisti che potrebbero approfittare dell'arrivo in Italia dei rivali per tendere un agguato ai serbi dopo i fatti del 4 febbraio 2023, quando, dopo un Olimpia Milano - Stella Rossa valido per l'Eurolega di pallacanestro, erano stati aggrediti al termine di Roma-Empoli da una cinquantina di serbi che avevano portato via uno striscione e alcune pezze dei Fedayn, storico gruppo della Sud, poi bruciati al Marakàna di Belgrado.

I romanisti hanno cercato vendetta in diverse occasioni, come il 20 ottobre scorso a Bologna, dove cinque studenti serbi in Ermasmus furono colpiti con mazze e martelli con ogni probabilità da alcuni romanisti che avevano raggiunto il capoluogo emiliano per la partita di basket che vedeva impegnata proprio la sezione cestistica della Stella Rossa. O come a novembre 2023, quando l'espulsione di un gruppo di giallorossi dalla Svizzera ha impedito un nuovo corpo a corpo in occasione di un match dei biancorossi contro lo Young Boys. Il timore - si legge nel documento - è che "l'incontro del 1° ottobre 2024 potrebbe costituire occasione per porre in essere nuovi scontri".